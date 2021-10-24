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- Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bölgede teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolar, 5 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 12:07
- Güncelleme : 24.10.2021 - 12:27
Kahraman Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.
Bölgede güven ve huzuru koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir saldırı girişimini daha başarıyla önledi.
5 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST YAKALANDI
5 PKK/YPG'li teröristin, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunduğu sırada etkisiz hale getirildiği, MSB tarafından açıklandı.
AÇIKLAMA GELDİ
MSB Twitterdan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.