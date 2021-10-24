Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolar, 5 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Kahraman Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bölgede güven ve huzuru koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir saldırı girişimini daha başarıyla önledi.

5 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

5 PKK/YPG'li teröristin, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunduğu sırada etkisiz hale getirildiği, MSB tarafından açıklandı.

AÇIKLAMA GELDİ

MSB Twitterdan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.