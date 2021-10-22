Euro
11.2073
1.15%
Dolar
9.6131
1.19%
Altın
559.65
2.65%
Borsa
1.479
1.65%
Bitcoin
592.500
-1.38%
BTXN Coin
21.27
-2.92%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 teröriste karşılık verilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Türk Silahlı Kuvvetleri''nin son başarılı operasyonuyla birlikte, bölgede saldırı hazırlığında olan terörist sayısının toplamda 9 olduğu belirtildi.

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO


    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi #1

    "AÇIKLAMA GELDİ"

    MSB'nin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

    "Teröre ve teröriste geçit yok!

    Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir