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- MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
- Haber Merkezi
- 22.10.2021 - 16:40
- Güncelleme : 22.10.2021 - 17:10
Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 teröriste karşılık verilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri''nin son başarılı operasyonuyla birlikte, bölgede saldırı hazırlığında olan terörist sayısının toplamda 9 olduğu belirtildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO
"AÇIKLAMA GELDİ"
MSB'nin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada;
"Teröre ve teröriste geçit yok!
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.