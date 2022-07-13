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- MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı
MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- 13.07.2022 - 11:05
- Güncelleme : 13.07.2022 - 11:11
Yurt genelinde teröre geçit yok...
Terösritlere geçit vermeyen kahraman askerlerimizden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.
Operasyonlarına hız kesmeden devam eden mehmetçiklerimiz, teröristlere adım attırmıyor.
4 terörist etkisiz hale getirildi
Askerlerimiz son yaptığı operasyonda, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;
Suriye'nin kuzeyinde operasyon
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."