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    MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
    • 13.07.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 11:11
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    MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı

    Yurt genelinde teröre geçit yok...

    Terösritlere geçit vermeyen kahraman askerlerimizden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

    Operasyonlarına hız kesmeden devam eden mehmetçiklerimiz, teröristlere adım attırmıyor.

    4 terörist etkisiz hale getirildi

    Askerlerimiz son yaptığı operasyonda, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi yakaladı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

    Suriye'nin kuzeyinde operasyon

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

    Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

    MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı #1

    MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı #2


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