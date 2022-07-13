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MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı

MSB: Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.