MSB: Bayrağa uzanan kirli eller kırılır

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasının şiddetle kınandığı belirtti.

Ayasofya 86 yılın ardından tekrar ibadete açılırken, Danıştay tarafından verilen bu karar tüm dünyada ses getirdi.

Karara tepki gösteren Yunanistan’da ise bayraklar yarıya inerken, yas tutuldu.

Bununla da yetinmeyen bir grup protestocu, tepki olarak Selanik'teki Türkiye Konsolosluğu'na doğru yürüyüp, Türk Bayrağı'nı yakıp ayaklar altına aldı.

Görüntülerin ardından ise Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler için “Yunanistan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.” dedi.





MSB: BAYRAĞA UZANAN KİRLİ ELLER KIRILIR

Bugün de Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." denildi.

Yunanistan'da Ayasofya'nın açılışını protesto ettiler