MSB, bedelli askerlik ücretini resmen açıkladı

Memur zamlarıyla birlikte yeni artışlar belli oldu...

Temmuz zamlarıyla beraber bedelli askerlik tutarı da güncellendi.

ZAM GELDİ

Ocak-Haziran dönemi için geçerli olan bedelli tutarı 243 bin 13 TL 44 kuruş şeklindeydi.

Ancak Temmuz ayı itibarıyla yükümlüler yeni bedelli askerlik ücreti üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

2025 TEMMUZ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK PARASI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLENDİRİLİR Mİ?

Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin bedelli ücretini peşin ödemek durumundadırlar, taksit seçeneği söz konusu değildir.

BEDELLİ PARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Başvuru şartlarını taşıyan bedelli yapacak yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik ücreti, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişime göre yeniden belirleniyor.

Bu katsayı ise enflasyon oranı ve toplu sözleşme artışlarıyla şekilleniyor. Böylece, enflasyondaki artış doğrudan bedelli askerlik ücretine de yansıyor.