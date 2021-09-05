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    MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı

    Düzensiz göçlere karşı tedbirlerin artırıldığına dikkat çeken MSB, son bir ayda kaçak 13 bin 769 kişinin yakalandığını ve 25 bin 186 kişinin sınırı geçmesine izin vermediklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 13:32
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    MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı

    Türkiye, sınır ötesi ve sınır içerisinde düzensiz göçle mücadeleye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tedbirlerin artırıldığı sınır hattında, kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

    Sınırdan her gün onlarca göç alan illerde denetimler artırılırken, illerdeki ekipler de ülkede izinsiz bulunan kişileri tespit ediyor.

    BİNBAŞI, BİLGİLENDİRME YAPTI

    MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı #1

    13 BİN 769 KİŞİ, ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Konuya ilişkin bilgilendirme yapan MSB, alınan tedbirlerle birlikte yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 13 bin 769 şahsın yakalandığını açıkladı.

    MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı #2

    25 BİN 186 KİŞİ, SINIRI GEÇMEDEN ENGELLENDİ

    Sınırı geçmeye çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik de açıklama yapan MSB, "25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi." açıklamasında bulundu.

    MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı #3

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