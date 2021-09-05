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- MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı
MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 13:08
- Güncelleme : 05.09.2021 - 13:32
Türkiye, sınır ötesi ve sınır içerisinde düzensiz göçle mücadeleye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tedbirlerin artırıldığı sınır hattında, kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.
Sınırdan her gün onlarca göç alan illerde denetimler artırılırken, illerdeki ekipler de ülkede izinsiz bulunan kişileri tespit ediyor.
BİNBAŞI, BİLGİLENDİRME YAPTI
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
13 BİN 769 KİŞİ, ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Konuya ilişkin bilgilendirme yapan MSB, alınan tedbirlerle birlikte yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 13 bin 769 şahsın yakalandığını açıkladı.
25 BİN 186 KİŞİ, SINIRI GEÇMEDEN ENGELLENDİ
Sınırı geçmeye çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik de açıklama yapan MSB, "25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi." açıklamasında bulundu.