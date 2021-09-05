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MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı

MSB: Bir ayda 25 bin 186 kişi, sınırı geçmeden yakalandı

Düzensiz göçlere karşı tedbirlerin artırıldığına dikkat çeken MSB, son bir ayda kaçak 13 bin 769 kişinin yakalandığını ve 25 bin 186 kişinin sınırı geçmesine izin vermediklerini duyurdu.