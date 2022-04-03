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    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı

    İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 13:12
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    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, etkilerini sularda da gösterdi.

    İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınlar, endişeye sebep oldu.

    Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mayınların imha edildiği anların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    “MAYINLAR TESPİT VE TEŞHİS SONRASI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE İMHA EDİLİYOR”

    MSB paylaşımına, şu ifadeleri not düştü:

    “Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor.”

    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı VİDEO

    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı #1

    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı #2

    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı #3

    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı #4

    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı #5

    MSB, Boğaz ve İğneada açıklarındaki mayınların imha edilme anlarını paylaştı #6


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