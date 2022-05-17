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    MSB, bordo berelileri paylaştı

    Pençe-Kilit bölgesinde komandolarla birlikte omuz omuza mücadele eden bordo berelilerin operasyon halleri, gururlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 12:02
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    MSB, bordo berelileri paylaştı

    Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yiğitleri...

    Namıdiğer “Bordo Bereliler”.

    Terörist avlıyorlar

    Kahramanlar, şu sıralar komandolarla birlikte Pençe-Kilit bölgesinde terörist avlıyor…

    Dosta güven düşmana korku salan bordo bereliler, en zor görevleri başarıyla yerine getiriyor.

    Omuz omuza mücadele

    Milli Savunma Bakanlığı, omuz omuza mücadeleden görüntüleri paylaştı, yürek kabarttı.

    Vatan savunmasını korkusuzca yapan kahramanlara yüzlerce beğeni aldı.

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