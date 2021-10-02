MSB: Çıkarma gemilerimiz ve amfibi unsurlarımız eğitimlerine devam ediyor

MSB: Çıkarma gemilerimiz ve amfibi unsurlarımız eğitimlerine devam ediyor

Otonom keşif-istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılması planlanan insansız deniz araçları eğitimlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturan Mavi Vatan, eğitimlerine gece gündüz devam ediyor.

Havada ve karada olduğu gibi denizlerde de insansız araçlarla operasyon yürütmeye hazırlanan çıkarma gemileri ve amfibi unsurlarının faaliyetleri sürdürülüyor.

"MAVİ VATAN'IN BARBAROSLARI EĞİTİMDE"

Milli Savunma Bakanlığı eğitime devam edildiğini, "Mavi Vatan'ın Barbarosları eğitimde. Çıkarma gemilerimiz ve amfibi unsurlarımız, eğitimlerine gece ve gündüz şartlarında aralıksız devam ediyor" mesajıyla duyurdu.













