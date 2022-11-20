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    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz

    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz

    Pençe Kılıç Hava Harekatı'na yönelik yapılan paylaşımda, harekatta kullanılan bombaların üzerine İstiklal'deki patlamada yaşamını yitiren çocuk şehitlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.
    • 20.11.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:43
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    Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor...

    Terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildi.

    Teröristlere kaçacak alan bırakılmadı

    Harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı.

    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz #1

    89 hedef, imha edildi

    Toplamda 89 terör hedefi imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Harekat sonrası tüm uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

    Milli Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısını hatırlatan bir paylaşım yaptı.

    Saldırıda kullanılan mühimmatın üzerine, PKK'lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar ile 9 yaşındaki Ecrin Meydan'ın isimleri yazıldı.

    "PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları katletmeye devam ediyor"

    Çocuk şehitlerin isimlerinin yazıldığı mühimmatın operasyona hazırlık anları, MSB tarafından paylaşıldı.

    Yapılan paylaşıma, şu ifadeler not düşüldü:

    "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!"

    MSB'den 'Dünya Çocuk Hakları Günü' paylaşımı VİDEO


    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz #2

    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz #3

    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz #4

    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz #5

    MSB: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz #6


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