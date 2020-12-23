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    MSB: Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

    MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 23.12.2020 - 15:23
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 15:32
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    MSB: Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

    Türkiye'nin, denizlerindeki etkinliğini artırma doğrultusunda sivil ve askeri alanda çalışmaları sürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini bildirdi.

    "2 BİN 800 METREDEN GÖRÜNTÜ ALINDI"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3 bin metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2 bin 800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı." bilgisi verildi.

    MSB: Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi #1

    MSB: Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi #2

    MSB: Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi #3

    MSB: Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi #4

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