Dolar
7.7092
-1.3765%
Euro
9.0423
-1.486%
Altın
1891.66
-0.335%
Borsa
1144.45
1.8873%
G. Altın
469.42
-1.4932%
Bitcoin
82983.38
-1.5031%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları yalandır

    Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların propaganda niteliği taşıdığını belirtti.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.09.2020 - 17:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları yalandır

    Ermenistan'ın resmi hesaplarından, kendilerine karşı Türk uçak ve SİHA’ların kullanıldığına dair iddialar ortaya atıldı.

    Bu iddialara ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

    Bakanlık, Ermenistan tarafından yapılan açıklamaların, kanıta dayanmayan yalan iddialar olduğunu vurguladı.

    "KARA PROPAGANDADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bunlar, Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği artırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar, kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır.

    "AZERBAYCAN KENDİ BAŞINA ZAFER ELDE EDEBİLİR"

    Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir." denildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir