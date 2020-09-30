MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları yalandır

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların propaganda niteliği taşıdığını belirtti.

Ermenistan'ın resmi hesaplarından, kendilerine karşı Türk uçak ve SİHA’ların kullanıldığına dair iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialara ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlık, Ermenistan tarafından yapılan açıklamaların, kanıta dayanmayan yalan iddialar olduğunu vurguladı.

"KARA PROPAGANDADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bunlar, Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği artırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar, kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır.

"AZERBAYCAN KENDİ BAŞINA ZAFER ELDE EDEBİLİR"

Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir." denildi.