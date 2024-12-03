MSB: Deniz Kuvvetleri, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını üstlendi

Milli Savunma Bakanlığı'nın hesanbından yapılan açıklama dikkat çekti.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin bu görevi 5'inci kez yürüteceği kaydedildi.

"TCG KEMALREİS FIRKATEYNİMİZ, SANCAK GEMİSİ OLARAK GÖREV ALACAKTIR"

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Aksaz Deniz Üs Komutanlığında 3 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen devir teslim töreni ile Kanada Deniz Kuvvetlerinden devralınan SNMG-2'ye Tuğamiral Halil İlker Avcı komuta edecektir ve TCG KEMALREİS fırkateynimiz, sancak gemisi olarak görev alacaktır.