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    MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerin faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 14:43
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 15:00
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    MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerle her türlü hava durumunda ve her şartta keşif- karakol ile sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam edildiğini duyurdu.

    Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. Deniz Kuvvetlerimize bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü hava durumunda ve her şartta keşif-karakol ve sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.

    Paylaşılan görüntüde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiyle denizdeki dalgaya rağmen görevin sürdürüldüğü görüldü.

    MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor ViDEO

    MSB: Deniz Kuvvetleri ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor #1

    MSB: Deniz Kuvvetleri ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor #2

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