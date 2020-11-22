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- MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor
MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor
- DHA
- 22.11.2020 - 14:43
- Güncelleme : 22.11.2020 - 15:00
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerle her türlü hava durumunda ve her şartta keşif- karakol ile sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. Deniz Kuvvetlerimize bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü hava durumunda ve her şartta keşif-karakol ve sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.
Paylaşılan görüntüde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiyle denizdeki dalgaya rağmen görevin sürdürüldüğü görüldü.
MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor ViDEO