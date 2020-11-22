Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerin faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerle her türlü hava durumunda ve her şartta keşif- karakol ile sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. Deniz Kuvvetlerimize bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü hava durumunda ve her şartta keşif-karakol ve sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.



Paylaşılan görüntüde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiyle denizdeki dalgaya rağmen görevin sürdürüldüğü görüldü.

MSB: Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, her şartta faaliyetlerine devam ediyor ViDEO