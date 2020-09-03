MSB: Doğu Akdeniz'de Rusya ile bir tatbikat yok

Milli Savunma Bakanlığı, son NAVTEX ilanının seyir emniyeti ile alakalı rutin bir uygulamadan ibaret olup, Rusya ile ortak tatbikatı içermediği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de 2 yeni NAVTEX ilan etmişdi. İlan edilen NAVTEX'lerin, Rusya'nın ilan ettiği NOTAM nedeniyle, seyir güvenliği amaçlı olduğu belirtildi.

"RUSYA İLE TATBİKATIMIZ YOKTUR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM'ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir. Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos tarihlerinde yapılanlar gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibarettir. Bu kapsamda, yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir" denildi.