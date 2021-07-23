MSB: Doğu Akdeniz'de tekne battı

Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı. 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını duyurdu.

Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı. Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek denizcilere ilanlar yayınlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.