MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu MSB tarafından, Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucunda P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Özler'in şehit olduğu duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından acı haber duyuruldu.

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucunda 1 asker şehit oldu.

"Müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu"

MSB'den yapılan açıklamada, "54’üncü Mknz.P.Tug.K.lığında (Edirne / Süloğlu) görevli P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet ÖZLER görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.