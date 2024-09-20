MSB duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

İHA
Teröre darbe vurulmaya devam ediliyor...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan ve karadan operasyonları sürerken, örgüt içi çözülmeler de yaşanıyor.
Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünden kaçan 1 PKK’lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.
"ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLMELER DE HIZLANIYOR"
Konuya ilişkin MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.
Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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