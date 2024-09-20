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MSB duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu Başkale'deki hudut karakoluna teslim olan teröriste ilişkin MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor" açıklamasında bulundu.