MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın barınma kampından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Bu süreçte eli kanlı terör örgütü, operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Yurt için, sınır ve sınır ötesinde büyük bir mücadele ortaya koyan kahraman Mehmetçik, örgütü mensuplarını yerle bir ediliyor.

Türk askeri örgütün ensesinde

Öte yandan kimisi ikna yoluyla kimisi ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Bu kapsamda bir haber de Pençe operasyonundan geldi.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

"2 PKK’lı terörist daha teslim oldu"

MSB, şu ifadeleri kullandı: