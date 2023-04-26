MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

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Terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar hız kesmiyor.
Bu süreçte eli kanlı terör örgütü, operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.
Yurt için, sınır ve sınır ötesinde büyük bir mücadele ortaya koyan kahraman Mehmetçik, örgütü mensuplarını yerle bir ediliyor.
Türk askeri örgütün ensesinde
Öte yandan kimisi ikna yoluyla kimisi ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.
Bu kapsamda bir haber de Pençe operasyonundan geldi.
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
"2 PKK’lı terörist daha teslim oldu"
MSB, şu ifadeleri kullandı:
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.
Irak’ın barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.