MSB duyurdu! 2 terörist daha öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Gara ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlerin ensesinde.

Kahraman askerler, sınır içi ve ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Her geçen gün bir başarılı haber duyuran Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.

Askerler, Gara ve Barış Pınarı bölgelerinde teröre geçit vermiyor...

"2 terörist öldürüldü"

Bakanlık, o duyurusunu şu ifadelerle gerçekleştirdi;