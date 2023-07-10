MSB duyurdu! 2 terörist daha öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlerin ensesinde.
Kahraman askerler, sınır içi ve ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Her geçen gün bir başarılı haber duyuran Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.
Askerler, Gara ve Barış Pınarı bölgelerinde teröre geçit vermiyor...
"2 terörist öldürüldü"
Bakanlık, o duyurusunu şu ifadelerle gerçekleştirdi;
Mehmetçik, “ara, bul, yok et” parolasıyla terör örgütü PKK’ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi.