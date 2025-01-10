Mehmetçik teröristlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.
Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
Buna göre Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 20 terörist etkisiz hale getirildi.
20 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Operasyonlara ilişkin duyuru ise MSB tarafından yapıldı.
Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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