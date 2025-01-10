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Haber Merkezi

Mehmetçik teröristlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

Buna göre Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 20 terörist etkisiz hale getirildi.

20 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Operasyonlara ilişkin duyuru ise MSB tarafından yapıldı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: