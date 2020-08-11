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- MSB duyurdu: 21 terörist yakalandı
MSB duyurdu: 21 terörist yakalandı
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 12:22
- Güncelleme : 11.08.2020 - 12:22
Mehmetçik, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermiyor.
Bu kapsamda terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 21 terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, önemli gelişmeyi Twitter adresinden duyurdu.
21 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.