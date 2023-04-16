MSB duyurdu: 4 asker yaralandı! Terör hedefleri Mehmetçik tarafından vuruluyor Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda 4 Mehmetçik yaralandı.

ensonhaber.com Türkiye seçimlere yaklaşırken terör örgütü PKK saldırılarını sıklaştırdı. Özellikle muhalefetin destek verdiği ve verilen vaatlerle adeta provakasyonlarını artıran eli kanlı terör örgütü yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Kahraman Mehmetçiğimiz ise muhalefet tarafından terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'ye verilen imtiyazlara rağmen mücadele etmekte kararlı. 4 Mehmetçik yaralandı Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 asker yaralandı. Terör hedefleri bombardıman altına alındı Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi. "Teröristlere misliyle karşılık veriliyor" Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor.