MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlarla teröristleri paketlemeye devam ediyor...
İçeride emniyet güçleri sınırlarda ise Mehmetçik, suç örgütlerine nefes aldırmayarak ülkenin güvenliğini sağlıyor.
Milli Savunma Bakanlığı ise yapılan operasyonlara dair, sosyal medyadan bilgilendirme yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
MSB'den gelen açıklama şöyle:
"Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz"
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
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