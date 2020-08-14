MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Kahraman Mehmetçik, hem içeride hem de dışarıda hainlere geçit vermiyor...

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde eylem hazırlığında olan 4 teröristin yakalandığı duyuruldu.

"4 TERÖRİST HAİN PLANLARINI GERÇEKLEŞTİREMEDEN GÖZALTINA ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.