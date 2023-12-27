MSB duyurdu! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.
Haber bu kez Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinden.
Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
İşte o detaylar;
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.
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