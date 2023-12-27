MSB duyurdu! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber bu kez Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinden.

Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

İşte o detaylar;