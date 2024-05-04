MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Mehmetçik, teröristleri tek tek inlenlerine kadar girip vurmaya devam ediyor.

Terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Milli savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;

"Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek"