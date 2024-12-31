MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, 2024'ün son gününde de teröristlere göz açtırmıyor.
Birbirinden başarılı operasyonlarla teröristlerin üzerine kabus gibi çöken askerlerimiz PKK'ya yine darbe vurdu.
IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Diğer yandan Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist de öldürüldü.
2 TERÖRİST DE SURİYE'NİN KUZEYİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika gelişmesine ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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