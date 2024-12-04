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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, operasyonlarına devam ediyor.

Yer ve mekan fark etmeksizin teröristleri inlerinde tek tek paketleyen Mehmetçik, bir başarılı operasyona daha imza attı.

Bu sefer operasyonun adresi Hakurk ve Gara bölgesi oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından konuya dair detaylı bir bilgilendirme yazısı paylaşıldı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor" sözleriyle yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

9 PKK'LI TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ"