MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

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Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin kökünü kazıyor.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman askerlerden bir başarılı haberi daha duyurdu.
2 terörist daha öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinden bildirilen haberde şu ifadeler kullanıldı;
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.