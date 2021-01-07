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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist daha öldürüldü

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma hazırlığında olan 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.