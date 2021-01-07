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    MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist daha öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma hazırlığında olan 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 16:58
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    MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist daha öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

    Bu kapsamda bölgede bulunan teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, 8 haini daha etkisiz hale getirdi.

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

    SONLARI TÜNELDE OLDU

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

    MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist daha öldürüldü #1

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