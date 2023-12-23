MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

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Kahraman Mehmetçik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni bir operasyona ilişkin açıklama geldi.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan terörist grubun, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara devam edileceği de vurgulandı.

"5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB, şu ifadelere yer verdi:

"PKK/YPG ile mücadeleye devam edecek"

Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!