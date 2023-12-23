MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 29 terör hedefi imha edildi

AA & Ensonhaber

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün ve bugün teröristlerce düzenlenen saldırılarda 12 askerimiz şehit oldu.

Teröristlerin kaçış güzergahlarına yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 16 terörist öldürülürken, son olarak bugün de havadan Suriye ve Irak'taki hedefler vuruldu.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın açıklaması şöyle:

Terör örgütünün petrol kuyuları, sığınakları dahil 29 hedef imha edildi

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22:00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.



İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.