Kahraman Mehmetçik, teröristlerin ensesinde...
Şehitlerinin kanını yerde bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarına hız kazandırdı.
Bu kapsamda son olarak, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlara ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yayınladı.
"TOPLAM 8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" diyen MSB, devamında şu ifadelerde bulundu:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
"ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
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