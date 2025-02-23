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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin ensesinde...

Şehitlerinin kanını yerde bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarına hız kazandırdı.

Bu kapsamda son olarak, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlara ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yayınladı.

"TOPLAM 8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" diyen MSB, devamında şu ifadelerde bulundu:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"