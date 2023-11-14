MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde yürütülen terör operasyonunda tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu anı paylaştı.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla çalışmalar sürüyor.

"10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

MSB, şu ifadeleri kullandı:

Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

"Terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"

Hedeflerin vurulduğu anı da paylaşan MSB, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: