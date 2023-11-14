Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla çalışmalar sürüyor.
"10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.
MSB, şu ifadeleri kullandı:
Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
"Terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"
Hedeflerin vurulduğu anı da paylaşan MSB, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.
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