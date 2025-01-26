MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 13 terörist öldürüldü

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır bölgelerindeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman ordumuz PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE

Bölgede adeta kuş uçurmayan kahraman askerlerimiz, teröristlere her gün bir darbe daha vuruyor.

Bu kapsamda, terörle mücadelenin en yoğun şekilde sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde bir operasyon daha gerçekleştirildi.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Metina ve Gara bölgesinde 13 PKK'lı teröristin yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyon ile birlikte tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 13 terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklama metninde şu ifadeler yer aldı: