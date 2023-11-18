MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.
Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.
Bu kapsamda ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor. Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.
Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
2 terörist teslim oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
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