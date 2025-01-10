Haber Merkezi
Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde yok etmeye devam ediyor...
Teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
"3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
X üzerinden paylaşımda bulunan MSB, şu ifadelerde bulundu:
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
"AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ!"
Terörü kaynağında yok etme azminin vurgulandığı açıklamada son olarak "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadelerine yer verildi.
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