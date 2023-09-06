MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerde bulunduğu operasyon bölgesi olan Irak'ın kuzeyinde, barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com Terör örgütü PKK çözülüyor... Mehmetçik'in yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla sert saldırılara uğrayan teröristler, tek tek etkisiz hale getiriliyor. Özellikle örgütün sözde yönetici kadroları da hedef alınıyor. "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..." anlayışıyla operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, teröristlere kaçacak delik bırakmıyor. Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu Bu süreçte Türk askerinden kaçış olmadığını anlayan kimi örgüt mensubu da teslim oluyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde yeni bir gelişme yaşandı. "3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.

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