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- MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 05.12.2020 - 19:03
- Güncelleme : 05.12.2020 - 19:08
Hain terör örgütü PKK'ya karşı hem sınır içinde hem de sınır ötesinde devam eden operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR, 4 TERÖRİST DAHA EX OLDU
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü- İZLE