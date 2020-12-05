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    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 19:03
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 19:08
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    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Hain terör örgütü PKK'ya karşı hem sınır içinde hem de sınır ötesinde devam eden operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

    Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR, 4 TERÖRİST DAHA EX OLDU

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü- İZLE

    MSB duyurdu: Irak ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü #1

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