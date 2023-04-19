MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, şehitlerinin intikamını alıyor.

Son olarak saldırılarını artıran örgüte, güvenlik güçleri misliyle karşılık veriyor.

Güzel haberler bu kez Irak'ın kuzeyindeki operasyon noktasından geldi.

Gara'da yürütülen operasyona ilişkin bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

MSB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!