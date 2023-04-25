MSB duyurdu! Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi askerlik yerleri belirlendi... Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırm asonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremden etkilenen illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemlerinin ertelendiği bildirilmişti.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ikamet eden er ve bedelli askerlik sevk işlemleri yeni gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 celbi askerlik yerleri belli oldu.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

E-devlet üzerinden öğrenilecek

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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