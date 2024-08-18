AA & Ensonhaber

Yurdun birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor.

Özellikle Ege bölgesinde devam eden yangınların bazıları kontrol altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hava desteği artırıldı.

15 ASKERİ HELİKOPTER, YANGINLARA MÜDAHALE EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor.