MSB duyurdu: Pençe bölgesinde 2 terörist öldürüldü

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Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.
Pençe bölgesinden bir başarılı haber daha
Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.
Haber, Pençe bölgesinden.
Türk Silahlı Kuvvetleri, tespit edilen teröristlere operasyon düzenledi.
2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelerle açıklama yaptı;
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!
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