MSB duyurdu: Pençe bölgesinde 2 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.

Pençe bölgesinden bir başarılı haber daha

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber, Pençe bölgesinden.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tespit edilen teröristlere operasyon düzenledi.

2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelerle açıklama yaptı;