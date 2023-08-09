MSB duyurdu! Sınırda Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı Hudut birlikleri, Suriye'den yurda girmeye çalışırken yakalanan 5 kişiden 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Sınırda hareketlilik

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

5 teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Yakalananlardan 2'si terör örgütü mensubu çıktı

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

MSB, açıklamasında şöyle dedi: