MSB duyurdu! Sınırda Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.
Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.
Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.
Sınırda hareketlilik
Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.
5 teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Yakalananlardan 2'si terör örgütü mensubu çıktı
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
MSB, açıklamasında şöyle dedi:
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.