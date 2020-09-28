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- MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 16:29
- Güncelleme : 28.09.2020 - 16:29
Teröre karşı amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
KARARLI OPERASYONLAR NETİCESİNDE, TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."