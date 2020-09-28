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    MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 16:29
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 16:29
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    MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

    Teröre karşı amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor...

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

    KARARLI OPERASYONLAR NETİCESİNDE, TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

    MSB duyurdu: Şırnak ta 5 terörist teslim oldu #1

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