MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teröre karşı amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

KARARLI OPERASYONLAR NETİCESİNDE, TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."