MSB duyurdu: Son bir haftada 108 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

Teröre de teröristlere de geçit yok!

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi.

1 Ocak'tan bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953'e ulaştı.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Son haftalarda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artışa değinen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Biz bu yaz Irak’ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de Sayın Bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık ‘sürekli operasyon’ devresindeyiz." ifadelerini kullandı.

"En büyük saygısızlığı 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar"

Hudut güvenliğine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyulduğunu, Türkiye'ye birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamının insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleri olduğunu belirtti.

Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanların ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yaptıklarını, onları teşvik ettiklerini vurgulayan kaynaklar, "Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanlar en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçik'in emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır. ​Bu vesileyle gerçekten derdi hudutlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

"Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307’dir"

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olması konusunda da değerlendirme yaptı.

Bütün üs bölgelerinde paratonerler olduğunun altını çizen kaynaklar, "Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratonerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307’dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor." diye konuştu.

F-16 süreci

Bakanlık kaynakları, ABD’den F-16 tedarikine ilişkin sorular üzerine de "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor." yanıtını verdi.