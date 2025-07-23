Suriye Türkiye’den resmi destek talep etti

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB kaynakları, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları, Suriye'de son zamanlarda Dürziler ve Arap aşiretleri arasında yaşanan ardından da ateşkesle sonuçlanan olaylara ilişkin de konuştu.

Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları cevaplayan kaynaklar, İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.

Ayrıca MSB kaynakları, Suriye yönetiminin resmi destek talebinde bulunduğunu da söyledi.

"SURİYE'NİN SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK DESTEKLER SÜRECEK"

Kaynaklar, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürdüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir.



Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.



Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir.

SDG'NİN ENTEGRASYONU

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine, şunları söyledi: