MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu anı paylaştı

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

"Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla çalışmalar sürüyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

"Teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: