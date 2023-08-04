MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor. Aynı zamanda sınır ve sınır ötesinde de terör örgütleriyle mücadele ediliyor.

"5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi"

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden iyi bir haberi paylaştı.

Çatışmaya giren Mehmetçik, 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB, tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: