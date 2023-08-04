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Kahraman Mehmetçik, teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor. Aynı zamanda sınır ve sınır ötesinde de terör örgütleriyle mücadele ediliyor.

"5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi"

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden iyi bir haberi paylaştı.

Çatışmaya giren Mehmetçik, 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB, tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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