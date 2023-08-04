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Kahraman Mehmetçik, teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor. Aynı zamanda sınır ve sınır ötesinde de terör örgütleriyle mücadele ediliyor.
"5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi"
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden iyi bir haberi paylaştı.
Çatışmaya giren Mehmetçik, 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB, tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.